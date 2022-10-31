Как правильно выбрать SD-карту для камеры

SD и microSD карты — одни из самых распространенных носителей информации на цифровых устройствах. Они используются как для фотосъемки, так и для видеозаписи, поэтому всем, кто занимается созданием контента, важно понимать, как правильно выбирать карты памяти для разных целей. Мы подготовили краткую шпаргалку по ключевым характеристикам SD-карт, которая поможет вам найти подходящий вариант.

Фото: Epic Games Epic Games

Объем карты памяти

Видео дня

Существует три типа SD-карт: обычные, SD High Capacity (SDHC) и SD Extended Capacity (SDXC). Первые обладают слишком низким объемом памяти по современным меркам, поэтому два оставшихся типа встречаются гораздо чаще. Чем они различаются между собой? Прежде всего, файловыми системами. SHDC используют FAT32, что, при видеозаписи, ограничивает максимальный размер индивидуальных файлов до 4 ГБ. Из-за этого теоретический ролик размером в 32 ГБ будет разбит на восемь файлов. SDXC же используют систему exFAT, которая позволяет вести непрерывную запись до тех пор, пока карта памяти не заполнится целиком.

Скорость записи

Карты памяти также различаются по скорости чтения и записи: эти параметры постоянно увеличиваются по мере того, как производители оптимизируют технологии. Скорость чтения больше важна тем, кто планирует заниматься фотографией. Чем она выше, тем быстрее можно посмотреть снимки на устройстве.

Высокая скорость записи пригодится как фотографам, так и тем, кто записывает видео. Первым она позволит максимально эффективно использовать буфер камеры при высокоскоростной съемке (например, на природе или спортивных мероприятиях). Вторым — записывать 4К или даже 8К-видео при высокой частоте кадров. Если карте памяти не хватает скорости записи, носитель может потерять некоторые фреймы видео, что скажется на плавности воспроизведения.

Спецификации скорости обозначаются при помощи трех разных индикаторов: английских букв C, U и V. Чем больше число после буквы, тем выше скорость записи. C варьируется от C1 до C10, U — от U1 до U3. V30, V60 и V90 — это характеристики видеосъемки. V30 означает, что камера способна записывать видео со скоростью 30 МБ/с, V60 — 60 МБ/c, а V90 — 90 МБ/с.

Оптимальная скорость записи зависит от вашей камеры. Например, если ваше устройство поддерживает запись на скорости 200 мегабит в секунду, то вам понадобится карта памяти стандарта минимум V30 или U3, которая способна записывать 30 мегабайт в секунду. Однако если вы планируете снимать видео в разрешении 4К и выше, то желательно подыскать карту памяти V60 для того, чтобы ролики с высокой частотой кадров сохранялись как следует.

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