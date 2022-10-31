В России появится новый бренд ноутбуков F+ Flaptop

Первые ноутбуки от компании «Ф-Плюс Мобайл» появятся на прилавках российских магазинов уже в ноябре 2022 года. Они произведены в Китае, а их стоимость составит 40-60 тыс. руб. При этом к 2023 году компания намерена локализовать производство компьютеров в РФ и по итогам года занять 20% российского рынка ноутбуков.