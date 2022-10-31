В России появится новый бренд ноутбуков F+ Flaptop

Дочернее предприятие «Марвел-Дистрибуции» запустит в России продажи ноутбуков под брендом F+ Flaptop. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Первые ноутбуки от компании «Ф-Плюс Мобайл» появятся на прилавках российских магазинов уже в ноябре 2022 года. Они произведены в Китае, а их стоимость составит 40-60 тыс. руб. При этом к 2023 году компания намерена локализовать производство компьютеров в РФ и по итогам года занять 20% российского рынка ноутбуков.
«Мы заинтересованы в активном расширении пула продуктов и собственных производственных мощностей для сборки законченных изделий, при этом параллельно продолжаем работать с отечественными подрядчиками», — заявили в «Марвел-Дистрибуции».
Первыми устройствами F+ Flaptop станут модели Flaptop 5i и Flaptop 5r на базе процессоров Intel и AMD. Оба устройства получат 15,6-дюймовые iPS-дисплеи с разрешением 1920х1080.
Ранее аналитики Counterpoint сообщили о крутом падении мирового рынка ПК — поставки компьютеров в третьем квартале 2022 года упали на 15%. Снижение на потребительском и коммерческом рынках в третьем квартале объясняется продолжающейся глобальной инфляцией.