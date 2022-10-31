Выпущено устройство, превращающее любой смартфон в планшет

Компания Nex Computer начала поставлять дополнительный дисплей для смартфонов NexPad, первый анонс которого состоялся 10 месяцев назад. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фото: NexPad NexPad

Особенностью устройства является то, что он позволяет превратить любой смартфон в планшет — мобильный гаджет подключается при помощи USB-C и крепится при помощи магнитов, а изображение с него выводится непосредственно на экран NexPad. При этом он оснащен подставкой, чтобы удобно разместить его на столе или другой горизонтальной поверхности.

NexPad представляет собой 12-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Вес устройства составляет 736 граммов, что позволяет при необходимости носить его с собой в сумке. Сообщается, что NexPad также можно использовать вместе с ноутбуком — в таком случае он крепится на крышке компьютера.