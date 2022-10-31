В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
9 минут назад

Выпущено устройство, превращающее любой смартфон в планшет

Газета.Ru

Компания Nex Computer начала поставлять дополнительный дисплей для смартфонов NexPad, первый анонс которого состоялся 10 месяцев назад. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Выпущено устройство, превращающее любой смартфон в планшет
Фото: NexPadNexPad

Особенностью устройства является то, что он позволяет превратить любой смартфон в планшет — мобильный гаджет подключается при помощи USB-C и крепится при помощи магнитов, а изображение с него выводится непосредственно на экран NexPad. При этом он оснащен подставкой, чтобы удобно разместить его на столе или другой горизонтальной поверхности.

NexPad представляет собой 12-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Вес устройства составляет 736 граммов, что позволяет при необходимости носить его с собой в сумке. Сообщается, что NexPad также можно использовать вместе с ноутбуком — в таком случае он крепится на крышке компьютера.

Стоимость NexPad составляет $249 (около 15,3 тыс. руб.). В настоящее время его можно приобрести в США и Канаде.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители