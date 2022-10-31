Зоологи: у птиц существует самоконтроль

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что евразийские сойки с высоким интеллектом отличаются хорошим самоконтролем —аналогичные результаты ранее были получены для людей. Исследование опубликовано в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Фото: Luc Viatour/Wikimedia Luc Viatour/Wikimedia

Сойки Garrulus glandarius — представители семейства врановых, которых часто называют «пернатыми обезьянами» за их высокий интеллект. Известно, что врановые прячут еду, сохраняя ее на будущее. Исследователи предположили, что такая особенность могла способствовать эволюции самоконтроля у этих птиц.

Ученые разработали эксперимент, вдохновленный Стэнфордским зефирным тестом 1972 года, в котором детям предлагался выбор между одной зефиркой немедленно или двумя, но через несколько минут. Вместо зефира сойкам предлагали их любимое лакомство (мучных червей) через несколько минут, либо хлеб и сыр прямо сейчас.

Все птицы в эксперименте дождались мучного червя. Лучшей оказалась сойка Джей-Ло, которая ждала лакомство пять минут (авторы работы отмечают, что они сами устали ждать, когда же птица сломается), а худшими — Дольчи и Гомер, которые прождали лишь 20 секунд. Лучшие птицы затем получили наивысшие баллы в тестах на интеллект.

Сойки отводили взгляд от хлеба или сыра, когда их преподносили им, словно чтобы отвлечься от соблазна. Подобное поведение наблюдается у шимпанзе и детей.

Сойки также корректировали свой самоконтроль в зависимости от обстоятельств: в другом эксперименте, где червь был виден, но всегда вне досягаемости, сойки всегда ели хлеб или сыр, которые были в наличии. Эта гибкость показывает, что сойки откладывают удовлетворение только тогда, когда оно оправдано.