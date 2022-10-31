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33 минуты назад

Маск сообщил о полном пересмотре процесса верификации аккаунтов в Twitter

ТАСС

Американский предприниматель Илон Маск, который приобрел социальную сеть Twitter, сообщил о полном пересмотре процесса верификации страниц пользователей платформы.

Маск сообщил о полном пересмотре процесса верификации аккаунтов в Twitter
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас весь процесс верификации пересматривается", - написал Маск в Twitter в воскресенье, не приведя каких-либо подробностей.

После верификации, или проверки подлинности страницы, рядом с именем пользователя появляется значок голубого цвета. По правилам платформы, для прохождения проверки страница должна быть активной и "связана с хорошо известным человеком или брендом".

В четверг американский предприниматель закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Среди ожидаемых с его приходом нововведений - отмена практики постоянной блокировки пользователей. Маск уже объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter. Пока же он пообещал не принимать серьезных решений в этой области.

Наука и техника,Илон Маск,
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