Еще одна крупнейшая компания окончательно покинет Россию

Китайский производитель электроники Huawei может окончательно покинуть Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники. По их словам, с недавних пор вендор вновь перестал поставлять в РФ смартфоны, планшеты, телевизоры и другую технику.

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«Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую», — рассказал изданию собеседник.

На возможный уход Huawei из России указывает и то, что на «Циане» недавно появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса компании.

«Помещение будет свободно с 1 февраля 2023 года, а цена составит около 8 млн рублей в месяц», — говорится в статье.

Как сообщил изданию генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, корпорация «перевезла своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, и в ближайшее время они точно не вернутся».