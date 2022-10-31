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29 минут назад

«Известия»: Huawei готовится к окончательному уходу из России

Ura.Ru

Китайский производитель электроники Huawei может окончательно покинуть Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники. По их словам, с недавних пор вендор вновь перестал поставлять в РФ смартфоны, планшеты, телевизоры и другую технику.

Еще одна крупнейшая компания окончательно покинет Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую», — рассказал изданию собеседник.

На возможный уход Huawei из России указывает и то, что на «Циане» недавно появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса компании.

«Помещение будет свободно с 1 февраля 2023 года, а цена составит около 8 млн рублей в месяц», — говорится в статье.

Как сообщил изданию генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, корпорация «перевезла своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, и в ближайшее время они точно не вернутся».

В июне компания Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. А августе стало известно о закрытии интернет-магазина китайского производителя. Также сообщалось о нехватке запчастей для смартфонов этого бренда. Иностранные компании начали покидать Россию с начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас смартфоны поставляются в страну без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта.

Наука и техника,Денис Кусков,ЦИАН,
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