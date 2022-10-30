В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
3 минуты назад

Пригожин попросил Генпрокуратуру ограничить доступ к YouTube

News.ru

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина рассказала во «ВКонтакте» о том, что бизнесмен обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой ограничить деятельность видеохостинга Youtube на территории РФ. По его мнению, площадка используется для распространения фейков о Вооруженных силах России и власть имущих.

Пригожин попросил Генпрокуратуру ограничить доступ к YouTube
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

YouTube наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил.

<...> Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно-значимой информации <...>, ограничив доступ к платформе, — говорится в опубликованном заявлении.

Кроме этого пресс-служба «Конкорда» отмечает, что Пригожин предложил рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google, которая является главным акционером Youtube.

Ранее Google заблокировал аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на YouTube. Трансляция продолжается на отечественных платформах. В компании блокировку объяснили внутренними правилами «в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Позднее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать данные аккаунты в YouTube. Ведомство расценивает действия компании как акт цензуры и попытку ограничить работу российского государственного органа.

Наука и техника,Игорь Краснов,Евгений Пригожин,Роскомнадзор,Google,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители