Домен t.me пропал из реестра заблокированных на сайте Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов. До этого сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, который принадлежит Telegram.

Это было сделано по требованию российской Генпрокуратуры . Указанный домен используется для создания коротких ссылок на публикации в мессенджере Telegram.

Из-за ограничения доступа они перестанут работать, однако оригинальные посты по-прежнему будут открываться в самом приложении. Меры РКН объясняются нарушением статьи 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует доступ к недостоверным данным и сведениям с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях. Ранее в Роскомнадзоре (РКН) опровергли появившуюся информацию о том, что доступ к домену Telegram t.me был ограничен.