Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал доме t.me, который принадлежит Telegram. Об этом говорится в реестре ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.
Статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации, указывается в качестве основания для включения в данный реестр.
«Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», — сказано в сообщении.