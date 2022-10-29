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13 минут назад

Роскомнадзор заблокировал принадлежащий Telegram домен

Газета.Ru

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал доме t.me, который принадлежит Telegram. Об этом говорится в реестре ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.

Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации, указывается в качестве основания для включения в данный реестр.

«Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», — сказано в сообщении.

Наука и техника,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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