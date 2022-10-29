Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал доме t.me, который принадлежит Telegram. Об этом говорится в реестре ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России .

Статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации, указывается в качестве основания для включения в данный реестр.