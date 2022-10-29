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10 минут назад

Daily Mail: Русские хакеры взломали телефон Лиз Трасс

Вечерняя Москва

Русские хакеры взломали телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает Daily Mail в субботу, 29 октября.

Daily Mail: Русские хакеры взломали телефон Лиз Трасс
Фото: МИД РФМИД РФ

По данным издания, хакеры нашли подробную информацию о переговорах с главными союзниками Лондона и диалог с ближайшим другом политика, министром предпринимательства Квази Квартенгом.

Хакеры начали маскировать свои вирусы под Netflix и другие стриминговые сервисы

При этом личный телефон Трасс взломали еще летом, когда она занимала пост главы МИД Великобритании, но Борис Джонсон, который на тот момент быть премьер-министром, скрыл произошедшее. По словам источника издания, сейчас мобильник положили в запертый сейф в охраняемом правительством месте.

20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня, установив тем самым рекорд. Свое решение политик обосновала неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. По данным СМИ, на Трасс повлиял соответствующий призыв ее однопартийцев.

Новым премьер-министром Великобритании стал бывший канцлер казначейства Риши Сунак. О новом главе британского кабмина и его политике в отношении России — в материале «Вечерней Москвы».

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