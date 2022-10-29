Daily Mail: Русские хакеры взломали телефон Лиз Трасс

Русские хакеры взломали телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает Daily Mail в субботу, 29 октября.

Фото: МИД РФ МИД РФ

По данным издания, хакеры нашли подробную информацию о переговорах с главными союзниками Лондона и диалог с ближайшим другом политика, министром предпринимательства Квази Квартенгом.

При этом личный телефон Трасс взломали еще летом, когда она занимала пост главы МИД Великобритании, но Борис Джонсон, который на тот момент быть премьер-министром, скрыл произошедшее. По словам источника издания, сейчас мобильник положили в запертый сейф в охраняемом правительством месте.

20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня, установив тем самым рекорд. Свое решение политик обосновала неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. По данным СМИ, на Трасс повлиял соответствующий призыв ее однопартийцев.