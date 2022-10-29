Преподаватель физики показал, как применять пиво и колу в научных опытах

Преподаватель физики из Вьетнама обнаружил любопытный способ применить пиво или кока-колу. С их помощью он смог сделать флуоресцентную визуализацию луковых клеток.

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В опыте также использовались углеродные наноточки. Это частицы диаметром не более 10 нанометров, которые обладают люминесцентными свойствами. Эти наноточки можно найти в кока-коле и пиве.

Вьетнамский преподаватель показал, как увидеть флуоресценцию углеродных наноточек с помощью подручных средств. Оказалось, что кока-колу или пиво достаточно осветить светом коротких длин волн.

Сначала физик наливал в стаканы газировку и пиво и освещал их светом фиолетовой (405 нанометров) и зелёной (532 нанометра) лазерных указок. Так можно было разглядеть следы флуоресценции. Затем преподаватель попытался использовать пивные и кока-кольные наноточки для флуоресцентной визуализации клеток. Он макал очищенную луковую кожицу в воду, колу, пиво и этиловый спирт. Газированные напитки перед этим хорошо встряхнули, чтобы убрать газ. Вода промывала образец, а спирт вытеснял её из клеток.

Пропитанные напитками кожицы затем клали на предметный столик микроскопа и фотографировали через лабораторные фильтры, освещая их снизу лазерными указками.