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11 минут назад

НАСА продолжит миссию к астероиду Психея

AstroNews

В пятницу НАСА объявило, что агентство решило продолжить свою миссию Psyche. Запуск запланирован на 10 октября 2023 года.

НАСА продолжит миссию к астероиду Психея
Фото: AstroNewsAstroNews

Запуск Psyche в 2022 году был отменен из-за проблем с разработкой миссии, которые привели к внутренней проверке. НАСА решало, сможет ли миссия преодолеть возникшие трудности для успешного запуска в 2023 году.

Рассмотрение продолжения/прекращения Psyche было вызвано предложением перепланировать миссию, также НАСА и Лаборатория реактивного движения (JPL) заказали в июне отдельную независимую экспертизу.

Команда миссии продолжает тестирование программного обеспечения космического аппарата в рамках подготовки к запуску в 2023 году. Новая траектория полета аналогична той, которая первоначально планировалась в августе 2022 года. Ученые будут использовать систему Mars gravity assist в 2026 году для отправки космического корабля к астероиду Психея. Если миссия будет запущена в октябре 2023 года, космический корабль Psyche прибудет к астероиду в августе 2029 года.

НАСА выбрало эту миссию в 2017 году для изучения богатого металлами астероида. Psyche является частью программы Discovery – серии недорогих, конкурентоспособных миссий.

НАСА продолжает оценивать возможности своей миссии Janus, исследующей двойные системы астероидов. Запуск миссии первоначально планировался на той же ракете SpaceX Falcon Heavy, что и Psyche.

Наука и техника,NASA,
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