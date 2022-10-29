Бывший владелец Twitter запустит новую соцсеть

Главное событие недели — Илон Маск всё-таки купил Twitter. Ранее он принадлежал Джеку Дорси , и теперь бизнесмен остался не у дел. Уходить из индустрии соцсетей он, однако, не собирается.

У платформы Дорси будет несколько ключевых особенностей: возможность переносить туда свои аккаунты, «алгоритмический выбор», «взаимодействие» и «производительность». Если обобщать, то имеется в виду следующее: пользователи смогут перемещаться между несколькими социальными платформами, используя только одно приложение, контролируя то, что видят остальные и то, сколько данных передаётся соцсети.