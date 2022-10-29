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46 минут назад

Бывший владелец Twitter запустит новую соцсеть. Она будет необычной

Ferra.ru

Главное событие недели — Илон Маск всё-таки купил Twitter. Ранее он принадлежал Джеку Дорси, и теперь бизнесмен остался не у дел. Уходить из индустрии соцсетей он, однако, не собирается.

Бывший владелец Twitter запустит новую соцсеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дорси работает над идеей «децентрализованной социальной сети» Bluesky Social. Пока приложение соцсети проходит закрытое бета-тестирование, но скоро должно стать публичным.

У платформы Дорси будет несколько ключевых особенностей: возможность переносить туда свои аккаунты, «алгоритмический выбор», «взаимодействие» и «производительность». Если обобщать, то имеется в виду следующее: пользователи смогут перемещаться между несколькими социальными платформами, используя только одно приложение, контролируя то, что видят остальные и то, сколько данных передаётся соцсети.

Наука и техника,Илон Маск,Джек Дорси,
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