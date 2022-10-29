Учёные нашли способ уничтожения Starlink при помощи ядерного оружия

Китайские научные специалисты обнаружили способ уничтожения спутников Starlink известного американского предпринимателя Илона Маска с помощью ядерного оружия. Об этом проинформировало издание Lenta.ru.
Инженеры из Китая провели несколько исследований. Они попытались выявить пути ликвидации спутников ядерным ударом. Как считает правительство страны, Starlink несут угрозу национальной безопасности КНР.
Смоделированный специалистами способ предусматривает уничтожение спутников на высоте 80 километров. Для этого необходимо применить ядерную боеголовку мощностью 10 мегатонн. До высоты расположения Starlink дойдет облако радиации, которое и выведет системы и строя за счет испускаемых бета-частиц и гамма-лучей. Остальные спутники при такой атаки не пострадают, отметили авторы научной работы.
Starlink представляет собой глобальную спутниковую систему, которая была развернута компанией SpaceX с целью обеспечить высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в Интернет. Глава корпорации Илон Маск неоднократно отмечал негативное отношение китайского правительства к использованию спутников в Китае.