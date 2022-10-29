Астрофизик подсчитал возможное число инопланетных зондов в Солнечной системе

Астрофизик Ави Лёб, известный своей верой в инопланетные цивилизации, подсчитал, сколько в Солнечной системе может быть объектов, подобных межзвёздному астероиду Оумуамуа. Это небесное тело учёный считает кораблём пришельцев.

Лёб и его коллега опирались на имеющиеся и данные по межзвёздным телам в Солнечной системе. Таких известно всего четыре: Оумуамуа, метеориты CNEOS 2014-01-08 и CNEOS 2017-03-09, а также межзвёздная комета 2I/Borisov. Учёные пришли к выводу, что всего в галактике может насчитываться около 40 дециллионов (10^33) подобных тел. Через Солнечную систему же, по подсчётам, могут пролетать четыре квинтиллиона (10^18) таких объектов.