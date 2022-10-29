«Джеймс Уэбб» прислал новое изображение «Столпов творения»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал снимок «Столпов творения», сделанный в среднем инфракрасном диапазоне с помощью инструмента MIRI.

Фото: AstroNews AstroNews

На прошлом изображении «Уэбба», полученном с помощью NIRCam, можно увидеть тысячи звезд, но на снимке MIRI они отсутствуют. Многие объекты в этой области недостаточно яркие, чтобы наблюдать их на тех длинах волн, на которых фокусируется MIRI.

На новом снимке можно увидеть нависающие свинцовые столбы газа и пыли. Молодые звезды, которые еще не сбросили свои пыльные «плащи», для MIRI выглядят как малиновые шары. На снимке их можно увидеть по краям колонн. А вот голубые звезды, наоборот, стареют, они уже сбросили большую часть своих слоев газа и пыли.