«Джеймс Уэбб» прислал новое изображение «Столпов творения»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал снимок «Столпов творения», сделанный в среднем инфракрасном диапазоне с помощью инструмента MIRI.
На прошлом изображении «Уэбба», полученном с помощью NIRCam, можно увидеть тысячи звезд, но на снимке MIRI они отсутствуют. Многие объекты в этой области недостаточно яркие, чтобы наблюдать их на тех длинах волн, на которых фокусируется MIRI.
На новом снимке можно увидеть нависающие свинцовые столбы газа и пыли. Молодые звезды, которые еще не сбросили свои пыльные «плащи», для MIRI выглядят как малиновые шары. На снимке их можно увидеть по краям колонн. А вот голубые звезды, наоборот, стареют, они уже сбросили большую часть своих слоев газа и пыли.
MIRI в мельчайших деталях видит газ и пыль. Самые плотные участки пыли имеют самые темные оттенки серого. Красная область вверху, которая похожа на сову с распростертыми крыльями, — это место, где пыль более рассеянная и прохладная. Обратите внимание, что на заднем плане не видно галактик — межзвездная среда в самой плотной части диска Млечного Пути слишком насыщена газом и пылью, чтобы их далекий свет мог проникать внутрь.