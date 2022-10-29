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26 минут назад

Учёные: наиболее комфортная для жизни территория России сократилась в 5 раз

Ferra.ru

Исследователи из НИУ ВШЭ рассказали, что доля наиболее благоприятной зоны для жизни в России уменьшилась в пять раз по сравнению с поздним советским периодом. Всё из-за климатических изменений.

Учёные: наиболее комфортная для жизни территория России сократилась в 5 раз
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные сравнивали текущее состояние с периодом с 1961 по 1990 годы. Так, к 2010-м годам наиболее благоприятной зоны комфортности в России уменьшилась с 2 до 0,4% территории.

Интересно, что последние 30 лет на большей части территории России природно-климатические условия становились более благоприятными. Становилось теплее на севере и востоке. Но одновременно с этим климат стал хуже на юге европейской части России и в Поволжье.

Учёные говорят, что за последние 30 лет изменения климата затронули жизнь более 30 млн россиян. Исследователи считают, что условия в обозначенных регионах продолжат ухудшаться.

Наука и техника,ВШЭ,
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