Учёные: наиболее комфортная для жизни территория России сократилась в 5 раз

Исследователи из НИУ ВШЭ рассказали, что доля наиболее благоприятной зоны для жизни в России уменьшилась в пять раз по сравнению с поздним советским периодом. Всё из-за климатических изменений.

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Учёные сравнивали текущее состояние с периодом с 1961 по 1990 годы. Так, к 2010-м годам наиболее благоприятной зоны комфортности в России уменьшилась с 2 до 0,4% территории.

Интересно, что последние 30 лет на большей части территории России природно-климатические условия становились более благоприятными. Становилось теплее на севере и востоке. Но одновременно с этим климат стал хуже на юге европейской части России и в Поволжье.