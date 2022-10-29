Xiaomi представила бюджетные проекторы на базе Android 11

Компания Xiaomi представила бюджетные проекторы Redmi Projector с возможностью выводить изображение от 40 до 100 дюймов. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Всего было анонсировано две модели — Redmi Projector и Projector Pro. Новинки в обоих случаях предлагают вывод картинки с диагональю от 40 до 100 дюймов в разрешении Full HD с максимальной яркостью 150 ANSI-люмен.

За производительность в проекторах отвечает чип Amlogic T950D4, и 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти в базовой модели. Redmi Projector Pro оснащен хранилищем на 16 ГБ.

Также заявлено наличие Android 11 и предустановленной фирменной оболочкой MIUI for TV, стереодинамиков мощностью 3 Вт, HDMI и USB-порта, поддержка Wi-Fi и Bluetooth.