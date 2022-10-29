Анна Кикина пропылесосила МКС

«Уборка на космической станции — гораздо более важный процесс, чем в обычной квартире на Земле. На станции все предметы находятся в условиях микрогравитации, в том числе и неизбежная пыль. Обычно она оседает на пылефильтрах решёток систем кондиционирования воздуха. И, в отличие от пыли на Земле, любой порыв воздуха от проплывающего мимо космонавта может взметнуть её, что крайне неприятно», – рассказали в Роскосмосе.