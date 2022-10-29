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57 минут назад

Сибирячка Анна Кикина пропылесосила МКС

VN.ru Все новости Новосибирской области

«Уборка на космической станции — гораздо более важный процесс, чем в обычной квартире на Земле. На станции все предметы находятся в условиях микрогравитации, в том числе и неизбежная пыль. Обычно она оседает на пылефильтрах решёток систем кондиционирования воздуха. И, в отличие от пыли на Земле, любой порыв воздуха от проплывающего мимо космонавта может взметнуть её, что крайне неприятно», – рассказали в Роскосмосе.

Анна Кикина пропылесосила МКС
Фото: VN.ruVN.ru

Однако убраться в космосе гораздо проще, чем на Земле — не нужно пользоваться стремянкой или табуреткой, достаточно просто подлететь к нужному месту в невесомости. На видео, опубликованным Роскосмосом можно увидеть, как Анна Кикина проводит уборку в модуле «Поиск», в то время, как её коллеги убираются в других частях российского сегмента МКС.

Наука и техника,Анна Кикина,Роскосмос,
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