Ученые обнаружили, что мухи двигают сетчаткой вместо движения глазами

Плодовые мухи не могут двигать глазами относительно остальной части головы. Однако это не проблема, поскольку новое исследование показывает, что они перемещают свою сетчатку внутри неподвижных глаз.

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Используя флуоресцентную молекулу, которая связывается с мышечными волокнами, ученые сначала обнаружили, что у плодовых мух действительно есть две мышцы, прикрепленные к каждой из их сетчаток - эти мышцы позволяют сетчатке двигаться как вперед-назад, так и вверх-вниз. Когда мухи были помещены перед панорамным светодиодным экраном с неподвижной головой, было обнаружено, что они двигают сетчаткой, следуя за движущимися узорами, которые отображались на экране.

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Однако движения глаз используются не только для того, чтобы следить за действием. Когда мы рассматриваем неподвижные объекты, наши глаза все равно совершают крошечные непроизвольные движения, известные как микросаккады. Они не дают нашим зрительным нейронам адаптироваться к зрительным стимулам, поэтому наши глаза продолжают видеть то, на что мы смотрим. В противном случае воспринимаемый нами образ объекта начал бы исчезать, пока мы не сделали бы сознательное усилие, чтобы перевести взгляд.

Когда мухам представляли неподвижные сцены, их сетчатка также совершала крошечные микросаккадоподобные движения. Предполагается, что наряду с целью, которую микросаккады выполняют у людей и других животных, движения сетчатки мух могут также помочь улучшить разрешение их зрения - в то время как у нас в каждом глазу около 150 миллионов фоторецепторных нейронов, у плодовых мушек их всего около 6 000.