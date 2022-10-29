В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
23 минуты назад

И они называют их "спортивными": Apple Watch Ultra научились работать до 60 часов

Ferra.ru

WatchOS 9.1 в Apple Watch Ultra получили дополнительную настройку "Низкое энергопотребление", которая позволяет еще больше расширить возможности режима. Да, это часы для “любителей экстремального спорта” и да, они теперь могут работать до 60 часов.

Apple Watch Ultra научились работать до 60 часов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Однако Apple заявила, что для получения полного номинального 60-часового увеличенного времени автономной работы Apple Watch Ultra потребуется "дополнительная настройка низкого энергопотребления, снижающая частоту показаний GPS и сердечного ритма", которая не была доступна на старте продаж, но теперь поставляется с watchOS 9.1.

Начиная с первой итерации, Apple Watch имели, по словам компании, "время автономной работы в течение всего дня", на деле около 18 часов. С watchOS 9 этот показатель может достигать 36 часов при включенном режиме низкого энергопотребления для часов серий 4-8.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители