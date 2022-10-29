Apple Watch Ultra научились работать до 60 часов

WatchOS 9.1 в Apple Watch Ultra получили дополнительную настройку "Низкое энергопотребление", которая позволяет еще больше расширить возможности режима. Да, это часы для “любителей экстремального спорта” и да, они теперь могут работать до 60 часов.

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Однако Apple заявила, что для получения полного номинального 60-часового увеличенного времени автономной работы Apple Watch Ultra потребуется "дополнительная настройка низкого энергопотребления, снижающая частоту показаний GPS и сердечного ритма", которая не была доступна на старте продаж, но теперь поставляется с watchOS 9.1.