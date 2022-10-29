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36 минут назад

Технологичное оригами: создана складная компьютерная мышь

Ferra.ru

На краудфандинговой платформе Kickstarter разместили очень необычную компьютерную мышь. Её создатели вдохновлялись японским искусством складывания фигур из бумаги оригами.

Создана складная компьютерная мышь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В разложенном состоянии мышь представляет собой почти плоский лист из искусственной кожи. Некоторые места толще, чем остальные: в них расположены аккумулятор и другие важные компоненты. Также у мыши видны линии сгиба. Если сложить устройство по ним, оно станет похоже на обычную мышь. Форму она сохраняет благодаря магниту.

Мышь заряжается, как обычно, через порт USB-C в задней части. Одного заряда должно хватить на три месяца работы. Стоимость устройства на Kickstarter составляет от $39.

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