Создана складная компьютерная мышь

На краудфандинговой платформе Kickstarter разместили очень необычную компьютерную мышь. Её создатели вдохновлялись японским искусством складывания фигур из бумаги оригами.
В разложенном состоянии мышь представляет собой почти плоский лист из искусственной кожи. Некоторые места толще, чем остальные: в них расположены аккумулятор и другие важные компоненты. Также у мыши видны линии сгиба. Если сложить устройство по ним, оно станет похоже на обычную мышь. Форму она сохраняет благодаря магниту.
Мышь заряжается, как обычно, через порт USB-C в задней части. Одного заряда должно хватить на три месяца работы. Стоимость устройства на Kickstarter составляет от $39.