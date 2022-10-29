Создана складная компьютерная мышь

В разложенном состоянии мышь представляет собой почти плоский лист из искусственной кожи. Некоторые места толще, чем остальные: в них расположены аккумулятор и другие важные компоненты. Также у мыши видны линии сгиба. Если сложить устройство по ним, оно станет похоже на обычную мышь. Форму она сохраняет благодаря магниту.