Парализовавший мужчину полиовирус продолжает распространяться в США

Тот же штамм полиовируса, который парализовал невакцинированного человека в штате Нью-Йорк этим летом, по состоянию на начало октября все еще распространяется в нескольких районах штата, согласно исследованию, опубликованному Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что вирус продолжает представлять серьезную угрозу для всех невакцинированных или недостаточно вакцинированных людей в этом районе. В трех округах с устойчивой передачей вируса - Рокленд, Ориндж и Салливан - имеются очаги тревожно низкого уровня вакцинации.

Большинство взрослых и детей в США привиты от полиомиелита. С 2000 года в стране используется инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ), которая вводится в трех дозах в возрасте до 24 месяцев, а четвертая прививка делается в возрасте от 4 до 6 лет.

Штамм полиовируса в случае в Рокленде был генетически связан с вирусами, распространившимися в Лондоне и Израиле.

"Каждый невакцинированный или недовакцинированный взрослый или ребенок, живущий или работающий в округах Кингс, Орандж, Куинс, Рокленд или Салливан в Нью-Йорке, должен завершить серию прививок ИПВ сейчас", - заключили авторы исследования.