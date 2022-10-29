Компания AMD отключила русскоязычный раздел на своем сайте

На сайте AMD больше недоступен русскоязычный раздел, сообщает портал DTF. Пользователи сети обратили на это внимание 29 октября 2022 года.
Отмечается, что теперь при переходе на русскоязычную версию сайта AMD происходит переадресация на английскую версию. При этом русский язык также пропал из списка доступных в меню сайта.
Компания AMD не сообщала о планах по закрытию русскоязычного раздела на своем сайте и по этому поводу никаких комментариев не давала.
Согласно данным сервиса Wayback Machine, 26 октября сайт компании на русском языке продолжал работать в штатном режиме. Таким образом, раздел на русском языке был закрыт в период с 26 по 29 октября.
В марте в AMD заявили, что компания приостанавливает продажи и распространение своей продукции в России и Белоруссии. При этом сообщений о полном уходе не поступало.