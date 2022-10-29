Компания AMD отключила русскоязычный раздел на своем сайте

На сайте AMD больше недоступен русскоязычный раздел, сообщает портал DTF. Пользователи сети обратили на это внимание 29 октября 2022 года.

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Отмечается, что теперь при переходе на русскоязычную версию сайта AMD происходит переадресация на английскую версию. При этом русский язык также пропал из списка доступных в меню сайта.

Компания AMD не сообщала о планах по закрытию русскоязычного раздела на своем сайте и по этому поводу никаких комментариев не давала.

Согласно данным сервиса Wayback Machine, 26 октября сайт компании на русском языке продолжал работать в штатном режиме. Таким образом, раздел на русском языке был закрыт в период с 26 по 29 октября.