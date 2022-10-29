Обновление Windows 10 "сломало" облако OneDrive

Октябрьское обновление Patch Tuesday для Windows 10 приводит к сбоям в работе облачных сервисов хранения данных OneDrive и OneDrive for Business, подтвердила компания Microsoft.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Проблема, которая может возникнуть после установки обновления KB5018410 от 11 октября или позже, затрагивает системы под управлением Windows 10 версий 22H2, 21H2, 21H1 и 20H2. Microsoft сообщила, что компания работает над решением проблемы, и заявила, что решение может быть доступно уже на следующей неделе.

Для пользователей, установивших обновления Windows 10 версий 21H1 и 21H2, OneDrive может неожиданно “крашиться”, а также при попытке выполнить ряд задач, включая выход или отвязку учетной записи в приложении синхронизации Microsoft OneDrive могут вылезать ошибки.