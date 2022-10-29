В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
16 минут назад

Огонь по своим: обновление Windows 10 "сломало" облако OneDrive

Ferra.ru

Октябрьское обновление Patch Tuesday для Windows 10 приводит к сбоям в работе облачных сервисов хранения данных OneDrive и OneDrive for Business, подтвердила компания Microsoft.

Обновление Windows 10 "сломало" облако OneDrive
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Проблема, которая может возникнуть после установки обновления KB5018410 от 11 октября или позже, затрагивает системы под управлением Windows 10 версий 22H2, 21H2, 21H1 и 20H2. Microsoft сообщила, что компания работает над решением проблемы, и заявила, что решение может быть доступно уже на следующей неделе.

Для пользователей, установивших обновления Windows 10 версий 21H1 и 21H2, OneDrive может неожиданно “крашиться”, а также при попытке выполнить ряд задач, включая выход или отвязку учетной записи в приложении синхронизации Microsoft OneDrive могут вылезать ошибки.

Кроме того, проблема может возникнуть при попытке отвязать сайты или папки от синхронизации с устройством с сайтов Microsoft SharePoint или Microsoft Teams. Попытки удалить приложение синхронизации OneDrive также могут оказаться неудачными, добавил производитель.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители