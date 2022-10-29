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1 час назад

В сеть утекли фото и характеристики флагманского смартфона Moto X40

Газета.Ru

Флагманский смартфон Motorola образца 2023 года прошел сертификацию в китайском агентстве TENAA, сообщает портал Gizmochina.

В сеть утекли фото и характеристики флагманского смартфона Moto X40
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Благодаря появлению в базе регулятора стало известно, что Moto X40 получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления изображения 165 Гц. Согласно TENAA, новинка будет оснащена восьмиядерным процессором с тактовой частотой 3,0 ГГц, которым, вероятнее всего окажется Snapdragon 8 Gen 2. Смартфону также приписывают 8, 12 и 18 ГБ оперативной памяти, а также 128, 256 и 512 ГБ встроенного хранилища.

Также ранняя утечка указывает на то, что Moto X40 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.

В сертификационных базах нет информации о камерах Moto X40, но предполагается, что Moto X40 получит фронтальный датчик на 60 Мп и основную камеру с разрешением 50 Мп. Дополнительные модули в новинке включают в себя сенсоры с разрешением 50 и 12 Мп.

Ожидается, что Moto X40 станет одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 2. По некоторым данным, презентация новинки в Китае пройдет до конца 2022 года, а на глобальный рынок устройство поступит в продажу под названием Motorola Edge 40 Pro в начале следующего года.

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