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23 минуты назад

«Хаббл» сфотографировал скопление галактик Abell 611

AstroNewsиещё 1

«Хаббл» предоставил изображение скопления галактик Abell 611, расположенного на расстоянии примерно 3,2 миллиарда световых лет от Земли. Существование этого скопления является загадкой для астрономов.

«Хаббл» сфотографировал скопление галактик Abell 611
Фото: AstroNewsAstroNews

В частности, кажется, что его «паутине» быстро вращающихся галактик недостаточно массы, чтобы предотвратить распад скопления. Это хорошо известная проблема массивных структур, таких как галактики и галактические скопления. Складывается впечатление, что в них просто недостаточно общей массы, чтобы оставаться целыми.

Интересно, что эта проблема не возникает в меньших космических масштабах. Для объяснения целостности Солнечной или других звездно-планетных систем не требуется никакой дополнительной массы. Так почему же это правило нарушается в больших масштабах?

Преобладающая теория состоит в том, что Вселенная содержит огромное количество вещества, известного как темная материя. Эта неизвестная величина не взаимодействует со светом: не излучает, не отражает и не поглощает какую-либо часть электромагнитного спектра. Это качество делает темную материю невероятно трудной для изучения.

Однако темная материя легко поддается количественной оценке. Фактически, скопления галактик, такие как Abell 611, являются идеальными лабораториями для количественного измерения темной материи, благодаря многочисленным свидетельствам гравитационного линзирования, видимого внутри скопления. Один из примеров линзирования отчетливо виден в центре изображения, слева от светящегося ядра скопления, где видна кривая света. Эта кривая представляет собой свет от более удаленного источника, который был искривлен и искажен огромной массой Abell 611.

По тому, как свет был искривлен скоплением, можно измерить его истинную массу. Результаты можно сравнить с оценкой его массы, полученной по всем видимым компонентам скопления. Разница между рассчитанной и наблюдаемой массой поразительна. Астрономы подсчитали, что примерно 85% вещества во Вселенной – это темная материя.

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