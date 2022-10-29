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31 минуту назад

Lego прекращает выпуск наборов для создания роботов с ИИ

Ferra.ru

Как сообщают Brick Fanatics и Brickset, компания Lego прекращает выпуск наборов Mindstorms, которые позволяли создавать роботов из деталей Lego, штырей, балок, моторов, шестеренока затем программировать их.

Lego прекращает выпуск наборов для создания роботов с ИИ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эти устройства продаются с 1998 года. И хотя компания не полностью отказалась от идеи образовательных робототехнических наборов, как сообщили источники, она прекратит продажи набора Mindstorms Robot Inventor к концу этого года.

Приложения, используемые для программирования и управления роботами Mindstorms на iOS, Android, macOS, Windows и Fire OS, компания будет поддерживать по крайней мере до "конца 2024 года".

К счастью, существуют инструменты с открытым исходным кодом для написания и загрузки кода в роботы компании, которые не производятся самой Lego.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Brickset, компания Lego поручит команде Mindstorms работать над другими частями бизнеса, хотя и не уточнила, чем именно они будут заниматься.

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