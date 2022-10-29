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53 минуты назад

Главный конкурент Маска допустил покупку ракет SpaceX

Lenta.ru

Компания Amazon, контролируемая миллиардером Джеффри Безосом, который считается главным конкурентом Илона Маска, допускает запуск спутников перспективной системы Kuiper на ракетах SpaceX. Об этом, как сообщает американское издание SpaceNews, заявил на мероприятии Washington Post Live вице-президент Amazon Дэйв Лимп.

Главный конкурент Маска допустил покупку ракет SpaceX
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам руководителя, в настоящее время наблюдается ограниченное число ракет тяжелого и сверхтяжелого классов, которые доступны для запуска спутников Kuiper. В этой ситуации Amazon может обратиться к своему прямому конкуренту, компании SpaceX, активно занимающейся развитием собственной спутниковой группировки Starlink.

Издание напоминает, что, согласно взятым на себя обязательствам, компания Безоса должна к июлю 2026 года вывести на низкую околоземную орбиту около 1600 спутников Kuiper.

В компании надеются, что закупленных ракет Vulcan, New Glenn, Atlas 5 и Ariane 6 должно хватить для выведения необходимого числа космических аппаратов, однако, по словам Лимпа, вопрос не в том, будут ли они летать, а в том, когда.

По мнению вице-президента, компанию Безоса прежде всего интересуют ракеты Falcon Heavy и Starship.

В ноябре 2021 года издание ArsTechnica, ссылаясь на заявку Федеральной комиссии по связи США, сообщило, что спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2, выступающие первыми прототипами космических аппаратов системы Kuiper, должны быть запущены в четвертом квартале текущего года.

Наука и техника,Amazon,SpaceX,
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