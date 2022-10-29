Инженеры создали робота с мягкими щупальцами

Инженеры создали робота, который может захватывать предметы сложной формы. Видео с изобретением опубликовано на YouTube-канале Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона А. Полсона.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Отмечается, что разработка мягких роботов является одним из наиболее важных направлений робототехники. Традиционные манипуляторы из пластика и металла хороши для удержания прочных предметов правильной формы, но множество объектов имеют неправильную форму и человеческому мозгу приходится для них подбирать наиболее удобный захват. В этом помогает гибкость и подвижность человеческой руки.

Инженеры из Гарвардского университета создали робота с «осьминожьим» манипулятором, который помогает достичь такого же результата, как и человеческая конечность. В нем установлено 12 полых трубок из эластомера, закрытых с одной стороны и подключенных к насосу с другой. Их особенность в неидеально круглом строении – с одной стороны стенка сделана толще. В обычном состоянии это незаметно, но когда насос начинает в них закачивать воздух, то ассиметрия заставляет трубку изгибаться и закручиваться вокруг предмета. Также трубки могут закручиваться вокруг или упираться друг в друга, при этом увеличивая вероятность хорошего захвата.

С помощью 12 трубок манипулятор эффективно хватает предметы разной формы и с разным типом поверхности. Чтобы отпустить предмет, нужно лишь убрать из трубок избыточное давление.

По словам инженеров, такого робота можно применять, например, в сфере сельского хозяйства для бережного обращения с фруктами и овощами.