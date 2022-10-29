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1 час назад

Россиян предупредили об опасности согласий на обработку персональных данных

Lenta.ruиещё 1

Часто россияне без разбора подписывают согласия на обработку персональных данных. Однако не во всех случаях такое согласие нужно давать, это может быть опасно. Об этом предупредил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Россиян предупредили об опасности согласий на обработку персональных данных
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По словам юриста, нужно четко понимать цель подписания согласия. К примеру, при взаимодействии с органами власти, при устройстве на работу или в учебное заведение эти цели, по его мнению, оправданы. Подобные организации несут ответственность за сохранность данных.

«Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или "слиты" откровенным мошенникам?», — отмечает Виноградов.

Гражданин всегда в праве задать вопрос организации, которая запрашивает согласие на обработку персональных данных, либо не предоставлять их вовсе, подчеркнул специалист.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал об операциях по снятию средств с банковской карты в день, которые могут вызвать подозрения у банков. По его словам, подозрительными операциями являются перевод более 10 получателям в день, более 30 операций по зачислению или списанию средств в день, операций с суммой от миллиона рублей в месяц или короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.

Наука и техника,Иван Соловьев,Вадим Виноградов,ВШЭ,Общественная палата России,
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