В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
29 минут назад

Какие нововведения ждут Twitter под руководством Маска

Ferra.ru

Не успел Илон Маск стать главой Twitter, как аналитики начали активно рассуждать о том, что ждёт соцсеть в ближайшем будущем.

Какие нововведения ждут Twitter под руководством Маска
Фото: ТАССТАСС

Так, например, по данным специалистов Bloomberg, одним из заметных нововведений площадки, после того, как у руля встанет Маск, станет полный отказ от системы пожизненных блокировок.

При этом о неэффективности такого метода «отсева» ранее заявлял сам предприниматель.

Отметим, что на данный момент ни сама Twitter, ни Илон Маск так и не сделали каких-либо официальных заявлений касательно окончания сделки. Но миллиардер всё же написал в своём аккаунте, что «Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения».

При этом до момента, когда совет будет созван, никаких важных решений касательно восстановления тех или иных аккаунтов приниматься не будет.

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители