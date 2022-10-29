Какие нововведения ждут Twitter под руководством Маска

Не успел Илон Маск стать главой Twitter, как аналитики начали активно рассуждать о том, что ждёт соцсеть в ближайшем будущем.

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Так, например, по данным специалистов Bloomberg, одним из заметных нововведений площадки, после того, как у руля встанет Маск, станет полный отказ от системы пожизненных блокировок.

При этом о неэффективности такого метода «отсева» ранее заявлял сам предприниматель.

Отметим, что на данный момент ни сама Twitter, ни Илон Маск так и не сделали каких-либо официальных заявлений касательно окончания сделки. Но миллиардер всё же написал в своём аккаунте, что «Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения».