Pixel 7A станет прорывом Google среди недорогих смартфонов

За последние несколько лет Google проделала большую работу при создании линейки смартфонов Pixel A.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но, судя по всему, самый большой прорыв нас лишь ожидает. Да, уже в 2022 году поисковый гигант приятно удивил фанатов, выпустив Pixel 6A на флагманском процессоре Google Tensor. Правда, в то же время основная камера оставляла желать лучшего.

А вот в 2023-м, если верить инсайдерам, нас ждёт ещё больше приятных открытий. Так, например, грядущему Pixel 7A приписывают Tensor G2, который уже активно используется в Pixel 7 и 7 Pro.

Но что ещё интереснее, грядущий среднебюджетник от Google получит тот же 50 Мп модуль камеры, что и Pixel 6. В то же время Pixel 7A сможет похвастаться и поддержкой беспроводной зарядки — между прочим, впервые в серии.