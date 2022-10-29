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8 минут назад

Pixel 7A станет прорывом Google среди недорогих смартфонов

Ferra.ru

За последние несколько лет Google проделала большую работу при создании линейки смартфонов Pixel A.

Pixel 7A станет прорывом Google среди недорогих смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но, судя по всему, самый большой прорыв нас лишь ожидает. Да, уже в 2022 году поисковый гигант приятно удивил фанатов, выпустив Pixel 6A на флагманском процессоре Google Tensor. Правда, в то же время основная камера оставляла желать лучшего.

А вот в 2023-м, если верить инсайдерам, нас ждёт ещё больше приятных открытий. Так, например, грядущему Pixel 7A приписывают Tensor G2, который уже активно используется в Pixel 7 и 7 Pro.

Но что ещё интереснее, грядущий среднебюджетник от Google получит тот же 50 Мп модуль камеры, что и Pixel 6. В то же время Pixel 7A сможет похвастаться и поддержкой беспроводной зарядки — между прочим, впервые в серии.

На данный момент нет точных сроков запуска новой недорогой новинки от Google. Правда, если верить прогнозам, случиться это должно уже в конце весны — в начале лета 2023 года.

Наука и техника,Google,
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