"Жизни белых важны": Twitter-аккаунт рэпера Канье Уэста восстановили

Twitter восстановил аккаунт рэпера Ye, ранее известного как Канье Уэст. Илон Маск, новый владелец платформы, заявил, что это не его рук дело.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

"Учетная запись Ye была восстановлена компанией Twitter до того, как я стал ее владельцем. Они не консультировались со мной и не информировали меня", - говорит Маск.

В качестве нового владельца Twitter Илон Маск также заявил, что компания сформирует "совет по модерации контента, в который войдут представители самых разных точек зрения".

Маск говорит, что компания не будет принимать важных решений по контенту или восстановлению приостановленных аккаунтов до тех пор, пока не соберется совет.