"Жизни белых важны": Twitter-аккаунт рэпера Канье Уэста восстановили

Twitter восстановил аккаунт рэпера Ye, ранее известного как Канье Уэст. Илон Маск, новый владелец платформы, заявил, что это не его рук дело.
"Учетная запись Ye была восстановлена компанией Twitter до того, как я стал ее владельцем. Они не консультировались со мной и не информировали меня", - говорит Маск.
В качестве нового владельца Twitter Илон Маск также заявил, что компания сформирует "совет по модерации контента, в который войдут представители самых разных точек зрения".
Маск говорит, что компания не будет принимать важных решений по контенту или восстановлению приостановленных аккаунтов до тех пор, пока не соберется совет.
Социальная медиаплатформа заблокировала аккаунт Ye в начале этого месяца после антисемитского поста, в котором он оскорбил еврейский народ. Ранее пользователи Twitter обрушились с критикой на рэпера из-за его фирменной одежды с надписью "White Lives Matter".