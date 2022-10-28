Трамп ответил на вопрос, вернется ли он в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп на фоне покупки Twitter миллиардером Илоном Маском и возможной в связи с этим разблокировкой его аккаунта в социальной сети сообщил, что не станет возвращаться туда, предпочтя этому остаться в Truth Social. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

«Я остаюсь в Truth. Мне она нравится больше, мне нравится, как она работает. Мне нравится Маск, но я остаюсь в Truth», — сказал Трамп.

Также экс-президент США пожелал миллиардеру «удачи» и выразил надежду на то, что он «хорошо справится с этим». При этом Трамп уверен, что без него Twitter не станет «успешным».

На вопрос о том, вернется ли он в соцсети, если его аккаунт разблокируют он отвечать отказался.

Напомним, что Twitter закрыл Трампу доступ в соцсетях после его отказа признать поражение на выборах 2020 года и следующих за этим беспорядках в Капитолии.