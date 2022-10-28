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30 минут назад

Трамп заявил, что не вернется в Twitter

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп на фоне покупки Twitter миллиардером Илоном Маском и возможной в связи с этим разблокировкой его аккаунта в социальной сети сообщил, что не станет возвращаться туда, предпочтя этому остаться в Truth Social. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

Трамп ответил на вопрос, вернется ли он в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я остаюсь в Truth. Мне она нравится больше, мне нравится, как она работает. Мне нравится Маск, но я остаюсь в Truth», — сказал Трамп.

Также экс-президент США пожелал миллиардеру «удачи» и выразил надежду на то, что он «хорошо справится с этим». При этом Трамп уверен, что без него Twitter не станет «успешным».

На вопрос о том, вернется ли он в соцсети, если его аккаунт разблокируют он отвечать отказался.

Напомним, что Twitter закрыл Трампу доступ в соцсетях после его отказа признать поражение на выборах 2020 года и следующих за этим беспорядках в Капитолии.

Truth Social экс-президент США создал после своего увольнения с поста главы страны. Ее запустили в октябре 2021 года.

Наука и техника,В мире,Илон Маск,Дональд Трамп,
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