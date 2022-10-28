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42 минуты назад

Маск сообщил, что Twitter сформирует совет по модерации контента

ТАСС

В социальной сети Twitter появится совет, который займется модерацией контента. Об этом в пятницу сообщил Илон Маск, недавно приобретший соцсеть.

Маск анонсировал изменения в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений касательно контента или восстановлений [заблокированных] аккаунтов", - написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

Ранее Маск написал, что Twitter должен стать честным форумом для максимального числа людей с самыми различными убеждениями, покупку компании в четверг предприниматель прокомментировал фразой "птица на свободе". В свою очередь агентство Bloomberg сообщало, что Twitter намерен отменить постоянные блокировки аккаунтов. В пятницу был разблокирован аккаунт американского певца Канье Уэста, учетная запись бывшего президента США Дональда Трампа должна быть разблокирована 31 октября.

Наука и техника,Илон Маск,Дональд Трамп,
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