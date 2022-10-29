Twitter выплатит уволенным топ-менеджерам более $100 млн

Топ-менеджеры Twitter, уволенные после покупки соцсети Илоном Маском, получат в совокупности более $120 млн, сообщила компания Equilar.
Бывший генеральный директор Параг Агравал получит $57,4 млн, бывший финансовый директор Нед Сигал - $44,5 млн, а бывший глава отдела правовой политики, доверия и безопасности Виджая Гадде - $20 млн, сообщила Equilar со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Equilar также сообщила, что главный специалист по работе с клиентами Сара Персонетт получит 19,2 миллиона долларов после увольнения, но The Washington Post не смогла подтвердить факт ее увольнения на момент публикации статьи.
Согласно предыдущим договоренностям, топ-менеджеры Twitter имели право на получение компенсации за акции, которые они ранее получали в качестве части своего вознаграждения, плюс один год зарплаты и медицинского страхования, если они были уволены в результате поглощения Twitter.