Twitter выплатит уволенным топ-менеджерам более $100 млн

Топ-менеджеры Twitter, уволенные после покупки соцсети Илоном Маском, получат в совокупности более $120 млн, сообщила компания Equilar.

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Бывший генеральный директор Параг Агравал получит $57,4 млн, бывший финансовый директор Нед Сигал - $44,5 млн, а бывший глава отдела правовой политики, доверия и безопасности Виджая Гадде - $20 млн, сообщила Equilar со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Equilar также сообщила, что главный специалист по работе с клиентами Сара Персонетт получит 19,2 миллиона долларов после увольнения, но The Washington Post не смогла подтвердить факт ее увольнения на момент публикации статьи.