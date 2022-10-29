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53 минуты назад

Поставки смартфонов в Китае сократились на 11,9% в третьем квартале

Газета.Ruиещё 1

По итогам третьего квартала 2022 года объемы поставок смартфонов в Китае упали на 11,9% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го — до 71,1 млн штук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные компании IDC.

Поставки смартфонов в Китае резко сократились
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В то же время показатели за третий квартал увеличились на 6% относительно предыдущего квартала. Это было обусловлено массовыми продажами смартфонов серий Apple 14 и Mate 50 от Huawei. На покупательскую активность китайского населения повлияли опасения граждан по поводу проводимой местными властями политики сдерживания распространения коронавирусной инфекции, указал аналитик IDC по Азиатско-Тихоокеанскому региону Уилл Вонг.

«Сложные условия на рынке и неблагоприятные ожидания от политики властей Китая в сфере сдерживания коронавируса увеличивают неопределенность для прогноза на следующий год. В таких трудных условиях в выигрыше окажутся производители, способные удержать покупателей в верхнем ценовом сегменте», — заявил Вонг.

На китайском рынке смартфонов лидерство по объемам продаж по итогам третьего квартала сохранила компания Vivo. В то же время OPPO снизила поставки техники на 27,9% и замкнула тройку лидеров. Второе место занял бренд Honor, сокративший поставки смартфонов только на 9,1%.

Новый смартфон Apple подешевел на четверть

19 октября агентство Bloomberg сообщило, что глобальный рынок смартфонов пережил худший третий квартал с 2014 года. Объемы мировых поставок мобильной техники снизились на 9%.

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