Спутник НАСА сфотографировал «улыбающееся» Солнце

«Сегодня "Обсерватория солнечной динамики" НАСА запечатлела, как Солнце "улыбается"», – говорится в сообщении НАСА, опубликованном в социальных сетях. – «Эти темные пятна на Солнце, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры. Они представляют собой области, из которых солнечный ветер вырывается в космос».