Спутник НАСА сфотографировал «улыбающееся» Солнце

НАСА опубликовало фотографию улыбающегося Солнца, сделанную со спутника.
«Сегодня "Обсерватория солнечной динамики" НАСА запечатлела, как Солнце "улыбается"», – говорится в сообщении НАСА, опубликованном в социальных сетях. – «Эти темные пятна на Солнце, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры. Они представляют собой области, из которых солнечный ветер вырывается в космос».
Согласно наблюдениям, Солнце извергает тройной поток солнечного ветра в сторону Земли.
«Обсерватория солнечной динамики» – это спутник, который находится на околоземной орбите. Его датчики направлены на Солнце для проведения различных измерений солнечной активности.
Одна из целей миссии – увидеть, как генерируется и структурируется магнитное поле Солнца, и как оно влияет на жизнь на Земле и наши телекоммуникационные системы.