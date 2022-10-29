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9 минут назад

Спутник НАСА сфотографировал «улыбающееся» Солнце

AstroNewsиещё 1

НАСА опубликовало фотографию улыбающегося Солнца, сделанную со спутника.

Спутник НАСА сфотографировал «улыбающееся» Солнце
Фото: AstroNewsAstroNews

«Сегодня "Обсерватория солнечной динамики" НАСА запечатлела, как Солнце "улыбается"», – говорится в сообщении НАСА, опубликованном в социальных сетях. – «Эти темные пятна на Солнце, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры. Они представляют собой области, из которых солнечный ветер вырывается в космос».

Согласно наблюдениям, Солнце извергает тройной поток солнечного ветра в сторону Земли.

«Обсерватория солнечной динамики» – это спутник, который находится на околоземной орбите. Его датчики направлены на Солнце для проведения различных измерений солнечной активности.

Одна из целей миссии – увидеть, как генерируется и структурируется магнитное поле Солнца, и как оно влияет на жизнь на Земле и наши телекоммуникационные системы.

Наука и техника,NASA,
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