NASA опубликовало фото улыбающегося Солнца

Космическая Обсерватория солнечной динамики NASA поделилась интересным снимком Солнца. В момент снимка солнечные ветра создали на поверхности звезды узор, похожий на улыбку. Фотографии NASA опубликовали в социальной сети Twitter.

По словам специалистов, темные области на Солнце называются корональными дырами – области с пониженной температурой и плотностью плазмы. В них быстрый солнечный ветер устремляется с поверхности звезды в космос. А их примечательное расположение на фото является всего лишь случайностью.