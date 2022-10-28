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26 минут назад

NASA опубликовало фото улыбающегося Солнца

Елена Прошина

Космическая Обсерватория солнечной динамики NASA поделилась интересным снимком Солнца. В момент снимка солнечные ветра создали на поверхности звезды узор, похожий на улыбку. Фотографии NASA опубликовали в социальной сети Twitter.

NASA опубликовало фото улыбающегося Солнца
Фото: NASANASA

По словам специалистов, темные области на Солнце называются корональными дырами – области с пониженной температурой и плотностью плазмы. В них быстрый солнечный ветер устремляется с поверхности звезды в космос. А их примечательное расположение на фото является всего лишь случайностью.

Опубликованы максимально подробные фотографии Солнца

Ранее ученые финского Университета Турку изучили нейтронную звезду Hercules X-1, которая расположена на расстоянии 21 тысячи световых лет от Земли. Они обнаружили, что рентгеновский пульсар X-1 прецессирует совсем как юла.

Наука и техника,NASA,
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