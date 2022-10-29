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1 час назад

Хакеры начали маскировать свои вирусы под Netflix и другие стриминговые сервисы

Ferra.ruиещё 2

Хакеры придумали новый способ отъёма денег и кражи персональных данных у российских любителей зарубежных стриминговых сервисов. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского».

Хакеры начали маскировать вирусы под известные стриминговые сервисы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как сообщается, самым «востребованным» оказалось приложение Netflix, ушедшего из России на фоне санкций. Вместе с ним хакеры маскируют вирусы под приложения Disney+ и HBO Max.

Фальшивые приложения стриминговых сервисов скачали 78% пользователей, 80% из которых загрузили Netflix. Вместе с приложениями пользователи загружают на устройства вирусы-троянцы, которые воруют деньги со счетов жертв. И только 15% пользователей скачали программы, рассылающие нежелательную рекламу, которые также выдаются в качестве установщиков указанных сервисов. Жертвы хакеров скачивают фейковые приложения, чтобы обойти оплату за годовую подписку, чем злоумышленники и пользуются.

Кроме них, атаки ведутся с помощью фишинговых страниц — копий сервисов, — при переходе на которые пользователи могут лишиться персональных данных.

«Стриминговые сервисы активно выпускают собственные фильмы и сериалы, которые можно смотреть только на определённом ресурсе. Но не все пользователи готовы платить за подписку. Учитывая, что один из крупнейших игроков ― Netflix ― недоступен в России, нельзя исключать, что количество атак на русскоязычных пользователей с применением вредоносного ПО, замаскированного под стриминговые платформы, будет только расти», — прокомментировал ситуацию Василий Колесников, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Наука и техника,Василий Колесников,Netflix,Лаборатория Касперского,
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