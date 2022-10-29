Хакеры начали маскировать вирусы под известные стриминговые сервисы

Хакеры придумали новый способ отъёма денег и кражи персональных данных у российских любителей зарубежных стриминговых сервисов. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как сообщается, самым «востребованным» оказалось приложение Netflix, ушедшего из России на фоне санкций. Вместе с ним хакеры маскируют вирусы под приложения Disney+ и HBO Max.

Фальшивые приложения стриминговых сервисов скачали 78% пользователей, 80% из которых загрузили Netflix. Вместе с приложениями пользователи загружают на устройства вирусы-троянцы, которые воруют деньги со счетов жертв. И только 15% пользователей скачали программы, рассылающие нежелательную рекламу, которые также выдаются в качестве установщиков указанных сервисов. Жертвы хакеров скачивают фейковые приложения, чтобы обойти оплату за годовую подписку, чем злоумышленники и пользуются.

Кроме них, атаки ведутся с помощью фишинговых страниц — копий сервисов, — при переходе на которые пользователи могут лишиться персональных данных.