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34 минуты назад

Захарова: представители ЕС "коллективно запутались", говоря о правилах для Twitter

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что политики Евросоюза «коллективно запутались», говоря о правилах для Twitter в регионе.

Захарова: представители ЕС «коллективно запутались» в правилах для Twitter
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вообще они все уже коллективно запутались, если не сказать помешались со своими «правилами», доминирование которых довело до полного абсурда закон и право», — написала она.

По ее словам, власти ЕС должны сами соблюдать правило о «невозможности» ограничения свободы слова.

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил предпринимателю Илону Маску, что в Евросоюзе Twitter будет работать по местным правилам.

Наука и техника,Тьерри Бретон,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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