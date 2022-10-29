Захарова: представители ЕС «коллективно запутались» в правилах для Twitter

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что политики Евросоюза «коллективно запутались», говоря о правилах для Twitter в регионе.
«Вообще они все уже коллективно запутались, если не сказать помешались со своими «правилами», доминирование которых довело до полного абсурда закон и право», — написала она.
По ее словам, власти ЕС должны сами соблюдать правило о «невозможности» ограничения свободы слова.
До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил предпринимателю Илону Маску, что в Евросоюзе Twitter будет работать по местным правилам.