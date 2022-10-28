Обнаружен 240-летний американский лагерь дли британских военнопленных

Американским археологам удалось обнаружить лагерь для британских военнопленных эпохи Войны за Независимость. Об этом сообщает Associated Press.
Лагерь находится в штате Пенсильвания в городе Йорк. Следы от деревянного частокола, окружавшего территорию лагеря, были обнаружены в штате Пенсильвания на территории города Йорк.
Лагерь искали несколько десятилетий и не могли найти, поскольку на его территории не было капитальных каменных строений.
"Нам удалось обнаружить отпечатки на грунте, оставленные бревнами частокола, а также следы от рва, окружавшего лагерь Camp Security", - заявил ведущий археолог экспедиции Джон Кроумер.
Весной 2023 года археологи планируют определить точный размер ограждения лагеря, а также заняться поиском артефактов на его территории. В лагере, открытом в 1781 году, находилось более 1000 английских, шотландских и канадских рядовых и унтер-офицеров в течение 22 месяцев во время войны до ее окончания в 1783 году. Основу контингента составили пленные, захваченные во время битвы при Саратоге 1777 года, в ходе которой американским войскам удалось уничтожить одну из двух британских армий на континенте. Эта победа привела к стратегическому перелому и прямому вступлению Франции в войну против Британии.
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