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13 минут назад

Археологи обнаружили 240-летний американский лагерь дли британских военнопленных

Газета.Ru

Американским археологам удалось обнаружить лагерь для британских военнопленных эпохи Войны за Независимость. Об этом сообщает Associated Press.

Обнаружен 240-летний американский лагерь дли британских военнопленных
Фото: «The storming of Redoubt No. 10» Eugene Lami«The storming of Redoubt No. 10» Eugene Lami

Лагерь находится в штате Пенсильвания в городе Йорк. Следы от деревянного частокола, окружавшего территорию лагеря, были обнаружены в штате Пенсильвания на территории города Йорк.

Лагерь искали несколько десятилетий и не могли найти, поскольку на его территории не было капитальных каменных строений.

"Нам удалось обнаружить отпечатки на грунте, оставленные бревнами частокола, а также следы от рва, окружавшего лагерь Camp Security", - заявил ведущий археолог экспедиции Джон Кроумер.

Весной 2023 года археологи планируют определить точный размер ограждения лагеря, а также заняться поиском артефактов на его территории. В лагере, открытом в 1781 году, находилось более 1000 английских, шотландских и канадских рядовых и унтер-офицеров в течение 22 месяцев во время войны до ее окончания в 1783 году. Основу контингента составили пленные, захваченные во время битвы при Саратоге 1777 года, в ходе которой американским войскам удалось уничтожить одну из двух британских армий на континенте. Эта победа привела к стратегическому перелому и прямому вступлению Франции в войну против Британии.

Ранее в Ниневии нашли древнеассирийские рельефы у взорванных "Исламским государством" ворот Машки.

Наука и техника,Исламское государство,
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