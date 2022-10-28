Стало известно, когда станет доступен вход на "Госуслуги" по биометрии

Возможность входа на портал "Госуслуги" при помощи биометрии станет доступна для граждан РФ с февраля 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

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"На "Госуслугах" будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года. Постановление об этом, подписанное председателем правительства, размещено на портале правовой информации", - отметили в министерстве.

Граждане смогут использовать биометрию по собственному желанию. Логин и пароль также сохраняются, а биометрические данные будут служить дополнительным способом аутентификации. Войти через биометрию на Госуслуги смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса.

Зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков, а в будущем - в МФЦ и через специальное мобильное приложение для саморегистрации (для этого нужны будут загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем), добавили в министерстве.

Ранее Минцифры предложило обеспечить с 15 декабря 2022 года возможность входа на портал госуслуг посредством биометрии, самостоятельно размещенной в Единой биометрической системе (ЕБС) с помощью соответствующего мобильного приложения.