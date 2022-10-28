Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал покупку соцсети Twitter американским миллиардером Илоном Маском за 44 млрд долларов. По словам специалиста, существует два сценария дальнейшего развития интернет-площадки при ее новом владельце - оптимистичный и пессимистичный.
Зыков отметил, что в США уже начали обвинять Илона Маска в предательстве, а также проводить в отношении его определенные расследования.
"Это означает, что, скорее всего, готовится почва для того, чтобы начать в чем-то обвинять Маска, начать им манипулировать. То же самое делалось с тем же Трампом, с рядом других интернет-площадок. К Маску начинают потихоньку "подбирать ключи", чтобы не дать ему своевольничать", — сказал эксперт.
После покупки соцсети Маск сразу уволил двоих топ-менеджеров - гендиректора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Эти действия нового руководителя площадки специалист назвал "логичными".
"Приход нового руководителя чаще всего подразумевает под собой смену топ-менеджемнта. Маск начинает менять топовый персонал, что в целом логично, потому что, во-первых, они были наняты предыдущим владельцем Twitter, а, во-вторых, они не показывали той эффективности, которой от людей на этих позициях ждет Маск", — рассказал аналитик.
После завершения сделки по покупке Twitter Маск написал, что "птичка освободилась". По словам Зыкова, новый владелец площадки имел в виду своду соцсети в части принятия решений.
"Он считает, что сможет снять те оковы, которые сдерживают соцсеть в развитии", — заключил собеседник "Рамблера".
Глава компаний Tesla и SpaceX в четверг, 27 октября, возглавил американскую компанию Twitter и стал полноправным главой одноименной социальной сети. Миллиардер заявил, что покупка социальной сети необходима для помощи человечеству и создания платформы, где могут свободно обсуждаться различные мнения. По его мнению, сейчас наблюдается широкая популяризация различных мнений и гонка компаний за рекламными доходами, что не позволяет людям свободно рассуждать по различным темам.