Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал покупку соцсети Twitter американским миллиардером Илоном Маском за 44 млрд долларов. По словам специалиста, существует два сценария дальнейшего развития интернет-площадки при ее новом владельце - оптимистичный и пессимистичный.





Если говорить о позитивном пути, по которому может пойти развитие Twitter, то Маск сделает новый функционал, запустит новые сервисы, начнет хайповать, что он умеет делать, судя по его другим проектам -



Говоря о пессимистичном сценарии, стоит отметить, что все американские площадки не обладают самостоятельностью при принятии каких-то политических решений. Мы видели это на примере Трампа, когда они все по щелчку пальцев заблокировали аккаунты тогда еще действовавшего президента США, что являлось необычным, но довольно понятным политическим жестом. Скорее всего, Маску не дадут такой свободы действий, какую он для себя видит. Не дадут "вернуть" Трампа, не дадут наладить взаимодействие с Россией и сделать многое из того, что планирует миллиардер. Надо понимать, что Twitter давно находится в состоянии стагнации. Соцсеть давно не внедряла никакого инновационного функционала. Инновационных сервисов они тоже давно не выпускали на рынок. В последний раз это был Periscope - сервис для онлайн-трансляций. И с тех пор ничего подобного они не запускали, Twitter стоял на месте в своем развитии.Если говорить о позитивном пути, по которому может пойти развитие Twitter, то Маск сделает новый функционал, запустит новые сервисы, начнет хайповать, что он умеет делать, судя по его другим проектам - SpaceX , Tesla. Он сможет наладить нормальную работу службы поддержки, вернет всех заблокированных пользователей, в том числе экс-президента США Дональда Трампа , сможет решить все претензии, которые есть у российских властей, и Twitter в России разблокируют.Говоря о пессимистичном сценарии, стоит отметить, что все американские площадки не обладают самостоятельностью при принятии каких-то политических решений. Мы видели это на примере Трампа, когда они все по щелчку пальцев заблокировали аккаунты тогда еще действовавшего президента США, что являлось необычным, но довольно понятным политическим жестом. Скорее всего, Маску не дадут такой свободы действий, какую он для себя видит. Не дадут "вернуть" Трампа, не дадут наладить взаимодействие с Россией и сделать многое из того, что планирует миллиардер. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Зыков отметил, что в США уже начали обвинять Илона Маска в предательстве, а также проводить в отношении его определенные расследования.

"Это означает, что, скорее всего, готовится почва для того, чтобы начать в чем-то обвинять Маска, начать им манипулировать. То же самое делалось с тем же Трампом, с рядом других интернет-площадок. К Маску начинают потихоньку "подбирать ключи", чтобы не дать ему своевольничать", — сказал эксперт.

После покупки соцсети Маск сразу уволил двоих топ-менеджеров - гендиректора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Эти действия нового руководителя площадки специалист назвал "логичными".

"Приход нового руководителя чаще всего подразумевает под собой смену топ-менеджемнта. Маск начинает менять топовый персонал, что в целом логично, потому что, во-первых, они были наняты предыдущим владельцем Twitter, а, во-вторых, они не показывали той эффективности, которой от людей на этих позициях ждет Маск", — рассказал аналитик.

После завершения сделки по покупке Twitter Маск написал, что "птичка освободилась". По словам Зыкова, новый владелец площадки имел в виду своду соцсети в части принятия решений.

"Он считает, что сможет снять те оковы, которые сдерживают соцсеть в развитии", — заключил собеседник "Рамблера".