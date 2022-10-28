Zoom начал отключать от платных услуг российские вузы

Zoom отключает пользователям из России оплаченные лицензии и закрывает возможности для оплаты. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи, с проблемой столкнулись несколько крупных российских вузов.

По информации издания, лицензию отключили у казанского филиала Российского госуниверситета правосудия, Российского государственного социального университета и Оренбургского государственный медицинский университет.

Как пишет газета «Известия», глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что Zoom действительно начала блокировать определенные группы компаний в России. Он считает, что сервис для видеоконференций будет и дальше сокращать свое присутствие на российском рынке, что приведет к переходу все большего числа организаций на российское программное обеспечение.