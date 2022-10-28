В Норвегии обнаружили крупный клад серебра викингов

Норвежский археолог-любитель обнаружил древний клад драгоценностей. Об этом сообщает Норвежский университет естественных и технических наук. Клад лежал неподалеку от коммуны Схьёрдал, губерния Трёнделаг. Всего было обнаружено 46 серебряных предметов, но лишь два из их были целыми изделиями. Остальные 44 представляли собой фрагменты браслетов, ожерелий, других украшений, а также монеты.

Фото: Birgit Maixner/NTNU Science Museum Birgit Maixner/NTNU Science Museum

Ученые также удивились, что в одном кладе лежало несколько фрагментов одних и тех же предметов, будто бы их разобрали, в то время как обычно так не бывает. Таким образом, археолог-любитель Павел Беднарский сделал редкую находку. Обнаруженное серебро весит 42 грамма.

Судя по сборнику правовых обычаев "Законы Гулатинга", это позволило бы приобрести в те времена шесть коров. Майкснер обратила внимание на широкий браслет, разделенный на восемь частей. По ее словам, подобные украшения начали изготавливать в Дании в VIII веке нашей эры.

Кроме того, она указала на возраст арабских монет, присутствовавших в кладе. Около трех четвертей арабских монет эпохи викингов, которые нашли в Норвегии, были отчеканены между 890 и 950 годами нашей эры. Однако четыре монеты из нового клада датируются концом 700-х — началом 800-х годов, возраст еще трех установить не удалось.

По мнению Майкснер, клад можно датировать примерно 900 годом. Традиционно норвежцы эпохи викингов ассоциируются с красивым вооружением и богатыми кладами, но в действительности подавляющая масса населения жила очень бедно. Именно поэтому люди становились викингами — участниками заморских походов ради добычи, наемничества или, в редких случаях, поселения в благоприятных условиях.