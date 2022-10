Ученые обнаружили, что вспышки сверхновых могут уничтожить технологии на Земле

Ученые из Университета Квинсленда обнаружили, что гигантские радиационные бури, обрушивающиеся на Землю примерно раз в тысячу лет, имеют загадочную природу, не связанную с солнечной активностью. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical, and Engineering Sciences.