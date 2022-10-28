Ученые обнаружили, что вспышки сверхновых могут уничтожить технологии на Земле

Ученые из Университета Квинсленда обнаружили, что гигантские радиационные бури, обрушивающиеся на Землю примерно раз в тысячу лет, имеют загадочную природу, не связанную с солнечной активностью. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical, and Engineering Sciences.

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Историю мощнейших всплесков радиации на Земле, названных события Мияке, можно отслеживать по внезапному увеличению уровня радиоуглерода (углерода-14) в годичных кольцах древних деревьев. Это позволяет определить количество радиации в атмосфере в недавней истории планеты. Авторы насчитали шесть событий Мияке, самое мощное из которых произошло в 774 году нашей эры.

Ведущая теория гласит, что события Мияке — это солнечные вспышки. Но, сравнив их с солнечным циклом, авторы обнаружили, что события Мияке не совпадали с пиковой солнечной активностью. Кроме того, солнечные вспышки — короткие, в то время как события Мияке длятся один-два года. Авторы считают, что события Мияке могли быть вызваны серией неизвестных и непредсказуемых катастрофических космических событий — например, вспышками сверхновых. Их загадочная природа требует дальнейшего изучения, учитывая тот вред, который они могут нанести.