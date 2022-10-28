В России разработали дешевый метод исследования мозга

Исследовательская группа Сеченовского университета доработала и удешевила метод изучения мозга с помощью окрашивания, разработанный нобелевскими лауреатами Камилло Гольджи и Сантьяго Рамон-и-Кахалем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

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По словам ученых, доработанный метод уже начали применять для изучения вопросов острой остановки дыхания, сердцебиения и их влияния на мозговой кровоток и состояние коры головного мозга. Его также можно будет использовать в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями и тяжелыми формами эпилепсии.

В 1906 году Гольджи установил, что, если опустить срез нервной ткани в слабый раствор нитрата серебра, нейроны окрасятся в черный цвет и станут хорошо видимыми. Однако окраска серебром была жесткой и рассмотреть ткани детально не удавалось.

Ученые Сеченовского Университета соединили на одном препарате два красителя: серебро и крезиловый фиолетовый. Благодаря такой комбинации на срезе в 5 микронов, помимо нейронов с отростками, хроматофильной субстанции и ядрышек, исследователи выявили глубинные клетки — астроциты. Ранее этого сделать было невозможно.

«Мы наконец добрались до детальной характеристики межструктурных взаимодействий различных корковых и подкорковых участков мозга человека, которые раньше были нам недоступны. Метод имеет большое практическое значение для всего населения России. Благодаря его внедрению в медицинскую практику иммуногистохимический анализ позволяющий диагностировать опухоль, выявить первичный раковый очаг, спрогнозировать варианты течения заболевания и успешность лечения станет доступно каждому. Раньше его цена была около 50 тыс. руб., теперь станет около 10 тыс.» – рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Сергей Кузнецов.