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5 минут назад

Science: метеориты, упавшие на Марс, вызвали появление глыбы льда на планете

Газета.Ru

Космические аппараты NASA зафиксировали метеоритные удары на Марсе. Работа астрономов ведомства опубликована в научном журнале Science.

Раскрыта причина появления льда на Марсе
Фото: NASA/JPL-Caltech/University Of ArizonaNASA/JPL-Caltech/University Of Arizona

Один из этих аппаратов находится на орбите красной планеты, второй - на самой планете. Согласно данным, собранным с датчиков аппаратов, метеориты образовали кратеры диаметром почти 150 метров. В результате удара от более крупного метеорита образовалась ледяная глыба.

По словам астрономов, это событие поможет им найти способы использования природных ресурсов красной планеты при ее заселении. Кроме того, инцидент поможет ученым лучше изучить марсианскую кору и ее структуру на севере и юге планеты.

Ранее космический зонд Solar Orbiter Европейского космического агентства (ESA) приблизился к Солнцу на максимальное близкое расстояние в 0,29 астрономические единицы (1 астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца) и снял на видео солнечную плазму в рекордно высоком разрешении.

Наука и техника,NASA,Европейское космическое агентство,
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