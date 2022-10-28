Раскрыта причина появления льда на Марсе

Космические аппараты NASA зафиксировали метеоритные удары на Марсе. Работа астрономов ведомства опубликована в научном журнале Science.

Фото: NASA/JPL-Caltech/University Of Arizona NASA/JPL-Caltech/University Of Arizona

Один из этих аппаратов находится на орбите красной планеты, второй - на самой планете. Согласно данным, собранным с датчиков аппаратов, метеориты образовали кратеры диаметром почти 150 метров. В результате удара от более крупного метеорита образовалась ледяная глыба.

По словам астрономов, это событие поможет им найти способы использования природных ресурсов красной планеты при ее заселении. Кроме того, инцидент поможет ученым лучше изучить марсианскую кору и ее структуру на севере и юге планеты.